Rast plata, doznaka i tržišta nekretnina u Srbiji 2025. godine

Naslovi.ai pre 27 minuta

Zarade i doznake rastu, uz porast cena i prometa na tržištu nekretnina u trećem kvartalu 2025.

Prema podacima Narodne banke Srbije, priliv doznaka u Srbiju za prvih 10 meseci 2025. iznosio je 4,34 milijarde evra, što je rast od 4,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Za poređenje, strani direktni investitori uložili su bruto 2,5 milijardi evra u prvih devet meseci. Bloomberg Adria

Republički zavod za statistiku izveštava da je prosečna neto plata u Srbiji u oktobru 2025. iznosila 110.670 dinara (oko 940 evra), dok je prosečna bruto plata dostigla 153.153 dinara. Realni rast plata je preko 9%, a nominalni oko 12%, što ukazuje na značajan rast primanja građana. InfoKG Ozon Blic OK radio

Najveće prosečne plate ostvaruju programeri sa 290.824 dinara, dok su najmanje u ličnim uslužnim delatnostima sa 65.568 dinara. Plate veće od 200.000 dinara zabeležene su i u vazdušnom saobraćaju i naučnom istraživanju i razvoju. RTV Blic Politika B92

Regionalni podaci pokazuju da su zarade u Kragujevcu i Šumadiji ispod republičkog proseka, dok su u Beogradu, Novom Sadu i Boru najviše. U Čačku je prosečna plata niža za oko 14.000 dinara u odnosu na republički prosek. U Moravičkom okrugu prosečna neto plata u oktobru iznosila je 96.518 dinara, sa najvišim zaradama u Lučanima od 108.015 dinara. InfoKG Pressek Morava info RINA

Izveštaj organizacije ECA pokazuje da je realni rast plata u Srbiji deo šireg evropskog trenda, gde su zarade porasle u 23 od 25 zemalja, a očekuje se nastavak rasta i u 2026. godini. Danas Glas Zaječara

Demografski podaci pokazuju da je u periodu januar-novembar 2025. u Srbiji rođeno 53.283 dece, dok je broj preminulih bio 85.657, što rezultira negativnim prirodnim priraštajem od 32.374 osobe. Zabeležen je pad broja živorođenih i umrlih u odnosu na isti period prethodne godine. Sandžak press

Tržište nekretnina u Srbiji beleži rast cena i prometa. Indeks cena stanova u trećem tromesečju 2025. iznosio je 187,56, što je porast od 6% u odnosu na isti period prošle godine. Broj ugovora o kupoprodaji stanova porastao je za 0,5%, a ukupna vrednost prometa za 11,4% u odnosu na 2024. godinu. Cene stanova su u proseku porasle 6,5% u odnosu na isti period prošle godine. Vesti online Serbian News Media Biznis.rs NIN

Prosečna neto plata u Vranju u oktobru iznosila je 89.756 dinara, dok je u Pčinjskom okrugu prosečna plata 87.294 dinara. Najveće zarade u okrugu ima Vladičin Han sa 91.344 dinara, a najmanje u Preševu. Vranje news