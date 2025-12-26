Vremenska prognoza za Srbiju: Hladno i oblačno sa vetrovitim periodima

Naslovi.ai pre 1 sat

U Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa temperaturama od -5 do 5 stepeni i pojačanim vetrom na istoku tokom dana.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom, dok će na istoku zemlje vetar tokom drugog dela dana biti umeren do jak. Jutarnje temperature kretaće se od -5 do 0 stepeni, a dnevne od 1 do 5 stepeni Celzijusa. Mondo RTS Radio 021

Zbog niskih temperatura izdato je upozorenje na poledicu i zaleđivanje mokrih površina, sa posebnim oprezom na manje prometnim putevima i trotoarima. Ujutru se očekuje slab mraz, a u narednim danima i umeren mraz. Mondo Glas juga

Prognoze za naredne dane ukazuju na hladno i vetrovito vreme sa mogućim kratkotrajnim snežnim padavinama, dok će u subotu biti postepeno razvedravanje. Temperatura će se kretati u intervalu od -5 do 6 stepeni Celzijusa. Dnevnik Stav.life Euronews