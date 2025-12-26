AMSS: Sneg na putevima u više regiona Srbije

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
AMSS: Sneg na putevima u više regiona Srbije

Padavine postepeno prestaju, ali hladno vreme zadržava poledicu na kolovozima. Na pojedinim deonicama moguć je tanak, slabo vidljiv ledeni sloj pa vozite oprezno jer može doći do nekontrolisanog proklizavanja vozila, upozoravaju iz Auto-moto saveza Srbije.

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.34 časova, saopštilo je da snega ima na putevima u više delova Srbije, naročito u regionu Ivanjice, Zaječara, Vranja. Neophodan je oprez preko prevoja Čestobrodica, na putu Boljevac- Knjaževac kao i na putevima područja Kruševca i prilazu Kopaoniku. Dobra je prohodnost puteva koji vode ka našim zimskim centrima, na kojima se saobraćaj odvija uobičajeno i bez poteškoća. JP " Putevi Srbije" savetuje
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Upozorenje vozačima

Putevi Srbije: Upozorenje vozačima

OK radio pre 1 sat
Stanje na putevima: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Stanje na putevima: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Glas Zaječara pre 2 sata
AMSS: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

AMSS: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost puteva ka zimskim centrima

Serbian News Media pre 1 sat
Putevi Srbije: Oprez zbog snega i magle na putevima

Putevi Srbije: Oprez zbog snega i magle na putevima

Vranje news pre 2 sata
AMSS upozorava: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost ka zimskim centrima

AMSS upozorava: Moguća poledica na putevima, dobra prohodnost ka zimskim centrima

Nova pre 2 sata
AMSS upozorava na poledicu na putu

AMSS upozorava na poledicu na putu

Radio 021 pre 2 sata
AMSS upozorava: Poledica na putevima širom Srbije, vozačima se savetuje dodatni oprez

AMSS upozorava: Poledica na putevima širom Srbije, vozačima se savetuje dodatni oprez

Ozon pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeZaječarKnjaževacKruševacKopaonikPutevi SrbijeSnegAMSSBoljevac

Društvo, najnovije vesti »

Božić o optužbama vlasti: Lažima o tome da smo kršili ustavni poredak ugrožavaju bezbednost novinara N1

Božić o optužbama vlasti: Lažima o tome da smo kršili ustavni poredak ugrožavaju bezbednost novinara N1

Cenzolovka pre 2 minuta
Urednik KRIK-a: Uloga Nenada Stefanovića da spasi Lučića i Vučića, jasno je i njima da je snimak autentičan

Urednik KRIK-a: Uloga Nenada Stefanovića da spasi Lučića i Vučića, jasno je i njima da je snimak autentičan

Cenzolovka pre 7 minuta
Vučić sada proziva N1 i Novu da su bezbroj puta pozivali na rušenje ustavnog poretka i da je mogao davno da nas zabrani

Vučić sada proziva N1 i Novu da su bezbroj puta pozivali na rušenje ustavnog poretka i da je mogao davno da nas zabrani

Cenzolovka pre 2 minuta
Monarhisti: Privatizacija apoteka bi mogla da ugrozi dostupnost lekova i kvalitet zdravstva

Monarhisti: Privatizacija apoteka bi mogla da ugrozi dostupnost lekova i kvalitet zdravstva

Beta pre 2 minuta
Naredni dani u Novom Sadu hladni, moguć mraz

Naredni dani u Novom Sadu hladni, moguć mraz

Radio 021 pre 12 minuta