AMSS: Sneg na putevima u više regiona Srbije

Padavine postepeno prestaju, ali hladno vreme zadržava poledicu na kolovozima. Na pojedinim deonicama moguć je tanak, slabo vidljiv ledeni sloj pa vozite oprezno jer može doći do nekontrolisanog proklizavanja vozila, upozoravaju iz Auto-moto saveza Srbije.

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.34 časova, saopštilo je da snega ima na putevima u više delova Srbije, naročito u regionu Ivanjice, Zaječara, Vranja. Neophodan je oprez preko prevoja Čestobrodica, na putu Boljevac- Knjaževac kao i na putevima područja Kruševca i prilazu Kopaoniku. Dobra je prohodnost puteva koji vode ka našim zimskim centrima, na kojima se saobraćaj odvija uobičajeno i bez poteškoća. JP " Putevi Srbije" savetuje