Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

NIN pre 1 sat  |  Beta
Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da je do kraja 2027. produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce, do najviše 10 odsto godišnje.

Kako je u saopštenju navedeno, to je predviđeno izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Prema ovim izmenama, poreska osnovica za 2026. i 2027. godinu ne može biti uvećana za više od 10 odsto u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu. Izuzetno, povećanje poreske obaveze veće od 10 odsto primenjivaće se u slučaju promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Blic pre 8 minuta
Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Nova ekonomija pre 53 minuta
Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Forbes pre 1 sat
Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

RTV pre 48 minuta
Poreska uprava: Rast poreske osnovice za preduzetnike paušalce i dalje ograničen

Poreska uprava: Rast poreske osnovice za preduzetnike paušalce i dalje ograničen

Danas pre 53 minuta
Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Euronews pre 1 sat
Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezPoreska uprava

Ekonomija, najnovije vesti »

Cene goriva u Srbiji niže za dva dinara do 2. januara, podrška Vlade za pregovore o NIS-u

Cene goriva u Srbiji niže za dva dinara do 2. januara, podrška Vlade za pregovore o NIS-u

Naslovi.ai pre 4 minuta
Nove cene goriva – jeftiniji i dizel i benzin

Nove cene goriva – jeftiniji i dizel i benzin

RTV pre 8 minuta
Španija naručila dodatne transportne avione C295 koje će koristiti i za obuku pilota i padobranaca

Španija naručila dodatne transportne avione C295 koje će koristiti i za obuku pilota i padobranaca

Tango Six pre 38 minuta
Forbs: Vital napravio gubitak od 2,2 miliona evra, privremeno blokirani računi

Forbs: Vital napravio gubitak od 2,2 miliona evra, privremeno blokirani računi

Danas pre 8 minuta
Benzin i dizel do 31. decembra jeftiniji za po dva dinara po litru

Benzin i dizel do 31. decembra jeftiniji za po dva dinara po litru

Radio sto plus pre 38 minuta