Poreska uprava: Produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da je do kraja 2027. produženo ograničenje rasta poreske osnovice za preduzetnike paušalce, do najviše 10 odsto godišnje.

Kako je u saopštenju navedeno, to je predviđeno izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Prema ovim izmenama, poreska osnovica za 2026. i 2027. godinu ne može biti uvećana za više od 10 odsto u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu. Izuzetno, povećanje poreske obaveze veće od 10 odsto primenjivaće se u slučaju promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta u