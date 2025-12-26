VIDEO Mića Berić posle Makabija o Partizanu i Penjaroji: „Da li je pomislio – ‘Šta mi je ovo trebalo'“

Nova pre 2 dana  |  Autor: Andrej Jakovljević
VIDEO Mića Berić posle Makabija o Partizanu i Penjaroji: „Da li je pomislio – ‘Šta mi je ovo trebalo'“

Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20), u utakmici 18. kola Evrolige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Čitavu situaciju oko Partizana i njegove budućnosti posle ovog poraza analizirao je legendarni Miroslav Mića Berić. Osvrnuo se Mića na Đoana Penjaroju, novog trenera crno-belih, i njegovog poteza kada je nemoćno seo na klupu tokom drugog poluvremena. Šta je sve rekao Mića Berić, pogledajte u videu na početku teksta. Najefikasniji u ekipi Partizana, u prvoj utakmici na kojoj ju je sa klupe predvodio novi trener Đoan Penjaroja, bio je debitant Kameron Pejn sa 15
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pogledajte snimak haosa iz drugog ugla: Navijač gurnuo Tajrika Džonsa, on im pretio i zvao ih na tuču u Areni!

Pogledajte snimak haosa iz drugog ugla: Navijač gurnuo Tajrika Džonsa, on im pretio i zvao ih na tuču u Areni!

Telegraf pre 2 dana
Kataš posle pobede nad Partizanom pričao o Lundbergu

Kataš posle pobede nad Partizanom pričao o Lundbergu

Nova pre 1 dan
Treneru fale treninzi, kapiten ima drugo viđenje: „Ego, borba, pristup...”

Treneru fale treninzi, kapiten ima drugo viđenje: „Ego, borba, pristup...”

Sputnik pre 1 dan
Penjaroja objasnio zašto je Partizan izgubio od Makabija

Penjaroja objasnio zašto je Partizan izgubio od Makabija

Nova pre 1 dan
Penjaroja: Najbitnije je da promenimo naš mentalitet

Penjaroja: Najbitnije je da promenimo naš mentalitet

Nedeljnik pre 2 dana
Penjaroja: Potrebne su dve-tri nedelje da uvidimo realnu situaciju

Penjaroja: Potrebne su dve-tri nedelje da uvidimo realnu situaciju

RTS pre 2 dana
Da li Partizan može gore? Može! Pogledajte kako su crno-beli ubedljivo izgubili od Makabija

Da li Partizan može gore? Može! Pogledajte kako su crno-beli ubedljivo izgubili od Makabija

Kurir pre 2 dana
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Danas pre 23 minuta
„Bitka polova“ pripala Niku Kirjosu, Sabalenka ponosna na učešće u egzibiciji

„Bitka polova“ pripala Niku Kirjosu, Sabalenka ponosna na učešće u egzibiciji

Danas pre 1 sat
(FOTO) Novak Đoković dobio posebnu nagradu u Dubaiju

(FOTO) Novak Đoković dobio posebnu nagradu u Dubaiju

Danas pre 1 sat
Nikola Jokić novim rekordom ispisao stranice istorije NBA lige

Nikola Jokić novim rekordom ispisao stranice istorije NBA lige

Danas pre 2 sata
Ivana Španović završila godinu na trijumfalan način

Ivana Španović završila godinu na trijumfalan način

Danas pre 3 sata