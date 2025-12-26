VIDEO Mića Berić posle Makabija o Partizanu i Penjaroji: „Da li je pomislio – ‘Šta mi je ovo trebalo'“

Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Makabija iz Tel Aviva 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20), u utakmici 18. kola Evrolige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Čitavu situaciju oko Partizana i njegove budućnosti posle ovog poraza analizirao je legendarni Miroslav Mića Berić. Osvrnuo se Mića na Đoana Penjaroju, novog trenera crno-belih, i njegovog poteza kada je nemoćno seo na klupu tokom drugog poluvremena. Šta je sve rekao Mića Berić, pogledajte u videu na početku teksta. Najefikasniji u ekipi Partizana, u prvoj utakmici na kojoj ju je sa klupe predvodio novi trener Đoan Penjaroja, bio je debitant Kameron Pejn sa 15