Razbijena kriminalna grupa koja se bavila utajom poreza i pranjem novca: Uhapšeno 29, za šestoro se traga

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je razbijena kriminalna grupa od 35 pripadnika, od kojih je njih 29 uhapšeno, a za šestoro je raspisana potraga.

Kako navode, ova grupa udružila se radi izvršenja krivičnih dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i pranje novca. U ovoj akciji učestvuje, dodaju, ukupno 10 javnih tužilaca, četiri javnotužilačka pomoćnika, 90 policijskih službenika i 16 inspektora poreske policije. Do momenta objavljivanja saopštenja je uhapšeno 29 osumnjičenih, i to: N.A., I.M., S.J., N.T., D.I., M.D.M., N.M., L.V., D.S., Lj.V., L.S., N.V.R., M.M., S.S., B.M., B.B., S.K.,