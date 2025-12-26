CLS: Na tenderu Infostana od 150 miliona dinara pristigla samo jedna ponuda

CLS: Na tenderu Infostana od 150 miliona dinara pristigla samo jedna ponuda

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je da je na najnoviji tender JKP „Infostan tehnologije“ pod nazivom „Unapređenje server sale“ pristigla samo jedna ponuda.

Prema podacima ove organizacije, ponudu je poslala firma „Enel PS" sa Novog Beograda u iznosu od 149,53 miliona dinara, što je skoro identično procenjenoj vrednosti javne nabavke koja iznosi 150 miliona dinara bez poreza. Sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, ukupna cena ponuđenih radova iznosi 179,4 miliona dinara. Ova stručna organizacija podseća da su i ranije ukazivali na određene nabavke ovog komunalnog preduzeća koje smatraju upitnim, izdvajajući kao
