Ministarstvo poljoprivrede: Ako bude prekomernog uvoza mleka, biće prelevmana

Serbian News Media pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede: Ako bude prekomernog uvoza mleka, biće prelevmana

Ministarstvo poljoprivrede Srbije je danas saopštilo da će, ako dođe do ozbiljnih poremećaja na tržištu zbog prekomernog uvoza mleka po damping cenama, uvesti prelevmane – zaštitnu taksu kojom se nadoknađuje razlika između niže cene uvezene robe i više cene domaće.

To je najavljeno u dopuni saopštenja sa jučerašnjeg sastanka predsednika Vlade Srbije, Đura Macuta i ministara poljoprivrede, privrede i trgovine, Dragana Glamočića, Andrijane Mesarović i Jagode Lazarević, s predstavnicima proizvođača mleka i trgovinskih lanaca. Dopunu su tražili proizvođači mleka jer se u jučerašnjem saopštenju ne pominje uvođenje prelevmana. Danas je u saopštenju ponovljeno da su na tom sastanku analizirani „aktuelni izazovi u sektoru mlekarstva,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Macut: Srbija neće dozvoliti urušavanje tržišta mleka i ugrožavanje stočarstva

Macut: Srbija neće dozvoliti urušavanje tržišta mleka i ugrožavanje stočarstva

Newsmax Balkans pre 59 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Ako bude prekomernog uvoza mleka, uvode se prelevmani

Ministarstvo poljoprivrede: Ako bude prekomernog uvoza mleka, uvode se prelevmani

Radio 021 pre 39 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: Ako bude prekomernog uvoza mleka, biće prelevmana

Ministarstvo poljoprivrede: Ako bude prekomernog uvoza mleka, biće prelevmana

Radio sto plus pre 1 sat
Vlada Srbije o stanju na tržištu mleka: Sačuvaćemo domaću proizvodnju

Vlada Srbije o stanju na tržištu mleka: Sačuvaćemo domaću proizvodnju

RTS pre 2 sata
Glamočić i Macut: Nećemo dozvoliti ugrožavanje domaće proizvodnje, Srbija će zaštititi svoje stočare i mlekarstvo

Glamočić i Macut: Nećemo dozvoliti ugrožavanje domaće proizvodnje, Srbija će zaštititi svoje stočare i mlekarstvo

Nova pre 3 sata
Macut: Sačuvaćemo domaću proizvodnju mleka

Macut: Sačuvaćemo domaću proizvodnju mleka

NIN pre 2 sata
Macut: Sačuvaćemo domaću proizvodnju mleka

Macut: Sačuvaćemo domaću proizvodnju mleka

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Muzički događaj godine – beogradski novogodišnji koncert

Muzički događaj godine – beogradski novogodišnji koncert

BizLife pre 14 minuta
Početkom januara stižu veće penzije; Građani zadovoljni: "Prvi put sam dobio povećanje kada je Vučić došao"

Početkom januara stižu veće penzije; Građani zadovoljni: "Prvi put sam dobio povećanje kada je Vučić došao"

B92 pre 14 minuta
Vučić sutra na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta MO i Generalštaba

Vučić sutra na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta MO i Generalštaba

B92 pre 9 minuta
Prerada domaće nafte u rafineriji može u krajnjoj nuždi

Prerada domaće nafte u rafineriji može u krajnjoj nuždi

Politika pre 14 minuta
Josip kupuje Švedsku fabriku u kojoj je radio za minimalac: Otišao bez prebijene pare - nije znao ni engleski jezik!

Josip kupuje Švedsku fabriku u kojoj je radio za minimalac: Otišao bez prebijene pare - nije znao ni engleski jezik!

Kurir pre 19 minuta