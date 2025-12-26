Ministarstvo poljoprivrede: Ako bude prekomernog uvoza mleka, biće prelevmana

Ministarstvo poljoprivrede Srbije je danas saopštilo da će, ako dođe do ozbiljnih poremećaja na tržištu zbog prekomernog uvoza mleka po damping cenama, uvesti prelevmane – zaštitnu taksu kojom se nadoknađuje razlika između niže cene uvezene robe i više cene domaće.

To je najavljeno u dopuni saopštenja sa jučerašnjeg sastanka predsednika Vlade Srbije, Đura Macuta i ministara poljoprivrede, privrede i trgovine, Dragana Glamočića, Andrijane Mesarović i Jagode Lazarević, s predstavnicima proizvođača mleka i trgovinskih lanaca. Dopunu su tražili proizvođači mleka jer se u jučerašnjem saopštenju ne pominje uvođenje prelevmana. Danas je u saopštenju ponovljeno da su na tom sastanku analizirani „aktuelni izazovi u sektoru mlekarstva,