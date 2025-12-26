Mevsima preseo Božić: Poraz i povreda Dejvisa, Fleg odličan

Sport klub pre 5 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
Mevsima preseo Božić: Poraz i povreda Dejvisa, Fleg odličan

Košarkaš Dalas Mevriksa Entoni Dejvis doživeo je povredu prepone desne noge tokom meča sa Golden Stejt Voriorsima.

Voriorsi su kao domaćini slavili rezultatom 126:116. Stef Kari je kumovao pobedi sa 23 poena i 4 asistencije, a istakli su se još i Džimi Batler (14 poena, po 9 skokova i asistencija), Dietnoni Melton (16 poena, 3 asistencije), Brendin Podzijemski (13 poena, 8 skokova, 4 asistencije). Dalas su predvodili Kuper Fleg (27 poena, 6 skokova, 5 asistencija), Pi-Džej Vašington (14 poena, 10 skokova) i Brendon Vilijams (26 poena, 3 asistencija). Mevsi su u drugom
(VIDEO) Brutalna partija Jokića – 56 poena i tripl-dabl za pamćenje

Tripl-dabl Jokića i 56 poena u pobedi Denvera protiv Minesote

Ova partija Nikole Jokića će se prepričavati dok postoji NBA: Ovakva statistika je nezapamćena!

VIDEO „Koliko ti znači ova pobeda na Božić“: Pogledajte reakciju Jokića nakon što je čuo pitanje novinarke, potpuno neočekivano

(Video) Jokićev spektakl za večnost: 56 poena, tripl-dabl i pobeda Denvera posle drame

Bruka i sramota! Ceo svet gleda i ne veruje šta je Entoni Edvards uradio Nikoli Jokiću (video)

Stef Kari vodio Ratnike do pobede! Golden Stejt bolji od Dalas Maveriksa (video)

'Pratio sam operaciju mozga da vidim da li je moguće izlečiti Alchajmerovu bolest'

(VIDEO) Brutalna partija Jokića – 56 poena i tripl-dabl za pamćenje

Partizan spasava obraz

Ova partija Nikole Jokića će se prepričavati dok postoji NBA: Ovakva statistika je nezapamćena!

Tripl-dabl Jokića i 56 poena u pobedi Denvera protiv Minesote

