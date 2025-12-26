Strašni Milutinov, Olimpijakos preživeo Bolonju!

Ekipa Jorgosa Barcokasa je odigrala dobre tri četvrtine u okviru 18. kola u Evroligi ove sezone i slavila je na kraju protiv Virtusa na gostovanju rezultatom 94:97! Nije mirisalo da će biti drame jer je Olimpijakos imao +20 u finišu treće četvrtine, ali su lošim odlukama rezervista uveli meč u neizvesnu završnicu.

Vildoza je imao 17, Morgan 15, a Edvards 14. Tajler Dorsi je na drugoj strani imao 23 poena, Vezenkov 16, a Furnije 21. Milutinov je imao 13 poena, 9 skokova i 5 asistencija, najveći indeks na utakmici od 24. Virtus je dobro počeo utakmicu, Karsen Edvards je dobro otvorio, i to sa devet poena u prvih 10 minuta, a raspoložen je bio i Luka Vildoza. No, Furnije je danas igrao sjajno, kao i Tajler Dorsi, i upravo su njih dvojica svojim šutevima napravili razliku u