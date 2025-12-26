Sneg zavejao mnoge delove Srbije: Na snazi nekoliko upozorenja, ali i zabrana

JP " Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.34 časova, saopštilo je da snega ima na putevima u više regiona, naročito u regionu Ivanjice, Zaječara, Vranja.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja, deonice na kojima ima snega su: Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Vranja, Zaječara. Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na