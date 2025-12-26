Amerika izvela vazdušne udare na islamske kampove: Oglasila se Vlada Nigerije

SAD su izvele vazdušne udare na kampove militanata povezanih sa Islamskom državom u nigerijskoj državi Sokoto, na granici sa Nigerom.

Letovi u krizna područja dobro se plaćaju, Foto Profimedia Američki predsednik Donald Tramp nazvao je udare "moćnim i smrtonosnim" i opisao militante kao "teroristički ološ", tvrdeći da su ubijali nevine, uglavnom hrišćane. U petak ujutru, nigerijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da vlasti zemlje "i dalje učestvuju u strukturisanoj bezbednosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, u suzbijanju trajne pretnje