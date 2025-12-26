Ovo se Partizanu nije desilo u 21. veku: Novi crni rekord "Parnog valjka" u Evroligi

PARTIZAN je ubedljivo poražen od Makabija u Evroligi, 112:87, a crno-beli su tom prilikom postavili jedan negativan rekord.

FOTO: Profimedia Predstavnik Srbije u Evroligi postavio je negativan rekord po broju primljenih poena. Od kada se igra najelitnije evropsko takmičenje pod ovim imenom to se crno-belima nikada nije dogodilo. To je druga nedelja u nizu u kojoj klub iz Humske upisuje negativne strane istorije. U prošlom kolu oborio je negativan rekord, pošto je od Žalgirisa izgubio sa drugom najubedljivijom razlikom u istoriji takmičenja (109:68). Zanimljivo, ekipi iz Humske ovo je