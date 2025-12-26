Ruski ambasador se oglasio o NIS-u

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da se traži rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS), koje je dosta komplikovano i zahteva da ceo proces teče bez objašnjenja nekih detalja.

– Ovo je situacija kad je tišina najbolja atmosfera i stvara najbolje uslove za nastavak pokušaja da se pronađe rešenje – rekao je Bocan-Harčenko. On je naveo da je NIS ključna kompanija za Srbiju, u oblasti energetike i najvažnija, a osnovni razlog za situaciju u kojoj se kompanija našla jesu sankcije SAD, koji nisu legitimne i zakonite i nema obrazloženja šta im je cilj. – Izgleda da su to sankcije uperene protiv Srbije, jer Srbija ima najtežu situaciju – rekao