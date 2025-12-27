Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u razgovoru telefonom sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom "razmotrio aktuelnu situaciju u pogledu energetske bezbednosti, kao i naredne korake u cilju stabilizacije prilika u toj oblasti".

"Takođe, osvrnuli smo se i na planove za razvoj regionalne mreže za transport, skladištenje i prijem energenata, imajući u vidu prioritetni značaj stabilnog snabdevanja energijom za obe zemlje", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je napisao da je zahvalan Mađarskoj i premijeru Orbanu jer su "pouzdan partner Srbije u ovim teškim vremenima".

Rekao je da su on i Orban takođe razmotrili "poziciju Srbije na evropskom putu, kao i geopolitičku situaciju, sa posebnim osvrtom na odnose Ukrajine, Rusije i EU".

(Beta, 27.12.2025)

Povezane vesti »

Vučić razgovarao sa Orbanom i Bocan Harčenkom, u fokusu energetika

Vučić razgovarao sa Orbanom i Bocan Harčenkom, u fokusu energetika

N1 Info pre 1 sat
Posle vesti o pregovorima sa MOL-om, Vučić sa ruskim ambasadorom i mađarskim premijerom

Posle vesti o pregovorima sa MOL-om, Vučić sa ruskim ambasadorom i mađarskim premijerom

Danas pre 1 sat
Vučić sa Orbanom i Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbednosti i američkim sankcijama

Vučić sa Orbanom i Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbednosti i američkim sankcijama

Nedeljnik pre 52 minuta
Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Radio sto plus pre 1 sat
Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić sa Orbanom o situaciji u pogledu energetske bezbednostiž

Vučić sa Orbanom o situaciji u pogledu energetske bezbednostiž

RTV pre 1 sat
Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji i transportnoj mreži: "Cilj je stabilizacija"

Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj situaciji i transportnoj mreži: "Cilj je stabilizacija"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeMađarska

Politika, najnovije vesti »

Šajn: Režim neće ukloniti Ćaciland mahalu u celosti

Šajn: Režim neće ukloniti Ćaciland mahalu u celosti

Danas pre 22 minuta
oglasio se šajn povodom Vučićeve najave sklanjanja šatora ispred Skupštine

oglasio se šajn povodom Vučićeve najave sklanjanja šatora ispred Skupštine

Danas pre 22 minuta
Stefan Janjić pohvalio Gašića kako drži lopatu na lokaciji budućeg Generalštaba (VIDEO)

Stefan Janjić pohvalio Gašića kako drži lopatu na lokaciji budućeg Generalštaba (VIDEO)

Danas pre 17 minuta
Kakve veze imaju najbogatiji Čeh i buduća fabrika dronova u Srbiji?

Kakve veze imaju najbogatiji Čeh i buduća fabrika dronova u Srbiji?

N1 Info pre 26 minuta
Vučić: Neću se priključiti tužbi protiv Dikića

Vučić: Neću se priključiti tužbi protiv Dikića

Blic pre 42 minuta