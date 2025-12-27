Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u razgovoru telefonom sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom "razmotrio aktuelnu situaciju u pogledu energetske bezbednosti, kao i naredne korake u cilju stabilizacije prilika u toj oblasti".

"Takođe, osvrnuli smo se i na planove za razvoj regionalne mreže za transport, skladištenje i prijem energenata, imajući u vidu prioritetni značaj stabilnog snabdevanja energijom za obe zemlje", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je napisao da je zahvalan Mađarskoj i premijeru Orbanu jer su "pouzdan partner Srbije u ovim teškim vremenima".

Rekao je da su on i Orban takođe razmotrili "poziciju Srbije na evropskom putu, kao i geopolitičku situaciju, sa posebnim osvrtom na odnose Ukrajine, Rusije i EU".

(Beta, 27.12.2025)