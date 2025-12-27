Državu oštetili za 389 miliona! Otkrivena šema prevare uhapšenih zbog pranja para: sumnja se da su izdavali lažne račune za povraćaj PDV-a

Blic pre 6 sati
Grupa je optužena za organizovani kriminal, poresku prevaru i pranje novca.

Šteta po budžet Srbije procenjena je na više od 389 miliona dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su 32 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u vezi sa krivičnim delima neosnovano iskazivanje iznosa za
Danas pre 6 sati
Ključne reči

PDVBudžetOrganizovani kriminalNovi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovakorupcijaBudžet Srbije

Danas pre 3 sata
Blic pre 2 sata
Blic pre 4 sati
Blic pre 4 sati
Danas pre 6 sati