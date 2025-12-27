Luna se oglasila nakon užasa na Novom Beogradu: Muškarac zverski izbo ženu koja je bila sa unučetom, Đoganijeva uputila važan apel

Luna se oglasila nakon užasa na Novom Beogradu: Muškarac zverski izbo ženu koja je bila sa unučetom, Đoganijeva uputila važan…

Napadač je žrtvu zadao više uboda nožem, opljačkao je i pobegao u nepoznatom pravcu.

Žrtva je prevezena kolima hitne pomoći u Urgentni centar radi medicinske pomoći. Luna Đogani oglasila se na Instagramu nakon užasa na Novom Beogradu, inače opštini na kojoj i ona živi sa porodicom. Luna je na svom profilu podelila sliku muškarca koji je nožem izbo ženu koja je bila sa detetom. Luna je apelovala da ukoliko tog čoveka neko vidi, momentalno pozove policiju. Da podsetimo, procureo je snimak navodnog napada na ženu (68) u stambenoj zgradi u Bulevaru
