Mrtav pijan i bez vozačke preticao preko pune linije Vozio 107 km/h gde je ograničenje 60: Objavljen jeziv snimak nasilničke vožnje (video)

Blic pre 1 sat
Mrtav pijan i bez vozačke preticao preko pune linije Vozio 107 km/h gde je ograničenje 60: Objavljen jeziv snimak nasilničke…
Vozač vozio brzinom od 107 km/h na delu puta gde je ograničenje 60 km/h Prilikom kontrole alkotestiranjem utvrđeno da je vozio u stanju težoke alkoholisanosti sa 1,92 promila alkohola Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 15 časova, na državnom putu Beograd - Čačak, presretačem su zaustavili pedesetčetvorogodišnjeg R.M. koji je vozilom "pežo 206" za samo dva minuta u više navrata izvršio preticanje ukupno šest vozila
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Blic pre 1 sat
