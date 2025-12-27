Mrtav pijan i bez vozačke preticao preko pune linije Vozio 107 km/h gde je ograničenje 60: Objavljen jeziv snimak nasilničke vožnje (video)

Vozač vozio brzinom od 107 km/h na delu puta gde je ograničenje 60 km/h Prilikom kontrole alkotestiranjem utvrđeno da je vozio u stanju težoke alkoholisanosti sa 1,92 promila alkohola Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 15 časova, na državnom putu Beograd - Čačak, presretačem su zaustavili pedesetčetvorogodišnjeg R.M. koji je vozilom "pežo 206" za samo dva minuta u više navrata izvršio preticanje ukupno šest vozila