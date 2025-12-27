Rusi objavili video, Kijev ostao u šoku. Sumnja se na najgore u gradu za koji se krvavo bore: Ukrajina pokrenula hitnu istragu

Blic pre 4 sati
Rusi objavili video, Kijev ostao u šoku. Sumnja se na najgore u gradu za koji se krvavo bore: Ukrajina pokrenula hitnu istragu
Ukrajinske vojne snage negirale su prodor ruske vojske u urbano središte Guljajpolja Ukrajinska vojska pokrenula je istragu o napuštanju komandnog mesta od strane njene brigade Ruska vojska objavila je video u kojem se vide njihovi vojnici kako pobednički hodaju po komandnom mestu ukrajinske vojske, koje se nalazi u samom središtu Guljajpolja, važnog strateškog čvorišta kome su se Rusi nedavno približili, a zatim otpočeli frontalni napad na grad. Ukrajinci su sve
Rusi ušetali u komandno mesto ukrajinske vojske u Guljajpolju: Vojnici pobegli s položaja glavom bez obzira, sve ostavili!

Kurir pre 37 minuta
Evropa podstiče rat u Ukrajini

Radar pre 52 minuta
Tragedija u Grčkoj: Četiri planinara poginula u snežnoj oluji

Blic pre 22 minuta
Amerikanci otkrili gde Putin postavlja "Orešnik" "Može da gađa ciljeve u Evropi"

Blic pre 27 minuta
Venecuela pušta pritvorene nakon protesta: Oslobođeno 99 ljudi uhapšenih zbog osporavanja pobede Nikolasa Madura na izborima

Kurir pre 22 minuta
Francuzi sve više okreću leđa Makronu: Predsednikov rejting na istorijskom minimumu

Kurir pre 17 minuta