Putevi Srbije: Kolovozi uglavnom vlažni, na teritoriji nekoliko gradova sneg u raskvašenom stanju

Danas pre 14 sati  |  Beta
Putevi u nižim predelima u Srbiji uglavnom su vlažni, dok snega u raskvašenom stanju do pet centimetara ima na teritoriji Niša, Zaječara, Čačka, Ivanjice i Vranja, saopštilo je danas Javno preduzeće „Putevi Srbije“. „Putevi“ su vozače upozorili i na poledicu i maglu, najviše u jutarnjim i večernjim časovima, koje su najčešće na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na mostovima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni
ČačakNišVranjeZaječarPutevi SrbijeSneg

