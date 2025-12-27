Ako vidite ovog muškarca odmah zovite policiju: Isekao ženu oštrim predmetom na Novom Beogradu, pa pobegao

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Ako vidite ovog muškarca odmah zovite policiju: Isekao ženu oštrim predmetom na Novom Beogradu, pa pobegao
Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo. Nepoznati muškarac je na Novom Beogradu napao ženu (50), naneo joj više povreda oštrim predmetom, oduzeo joj torbu i pobegao. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192. MUP
