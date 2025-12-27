Bojan Jovanović iz Leposavića raskinuo ugovor o zakupu lokala sa Rašićevom strankom

Bojan Jovanović iz Leposavića, koji je do skoro izdavao lokal u centru grada stranci Za slobodu, pravdu i opstanak, koju vodi Nenad Rašić, odlučio je da raskine ugovor o zakupu i sa svog objekta prekreči sav promotivni predizborni materijal te stranke jer se, kako je naveo, razočarao zbog "Rašićeve antisrpske politike". "Ne želim da se ime moje porodice na bilo koji način više dovodi u vezu sa Rašićem, niti ga više podržavam zbog svega što radi protiv interesa