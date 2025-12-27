Petković: Izbori u nedelju sudbinski, na njima se lomi sudbina srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da su izbori koji će se održati u nedelju, 28. decembra i na kojima se glasa za poslanike u prištinskom parlamentu sudbonosni jer se na njima lomi sudbina srpskog naroda na KiM.

On još jednom pozivao srpski narod i interno raseljene sa KiM da sutra budu na biralištima i glasaju za Srpsku listu, za koju je istakao da je jedini legitimni predstavnik Srba. "Zagarantovanih 10 mandata može da obezbedi nastavak borbe za Srbe na KiM. Postoje i druge srpske partije koje su projekat Aljbina Kurtija, kako bi mogao da kaže da ima vladu u kojoj su i srpske partije i da je to multietnički koncept što nije tačno", rekao je Petković za televiziju