Vučić u kasarni na Banjici: U Srbiji uskoro fabrika za proizvodnju dronova (FOTO/VIDEO)

U kasarni "Banjica" u Beogradu održana je ceremonija polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Njega je dočekao stroj garde uz intoniranje himne Srbije. Događaju su prisustvovali i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović, kao i oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Srbije. Vučić je na ceremoniji rekao da su naši viteški preci govorili da se Srbija sa Banjice vinula u nebo. - Davno zaboravljeni prvi vojni aerodrom u Srbiji formiran je ovde pre 115. godina. Vojnoobaveštajni rad i pripadnost nacionalnom pokretu mora se