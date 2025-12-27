Gde se sve u nedelju u Šumadiji potpisuje peticija za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora?

Među mnoštvom gradova koji će u nedelju potpisivati peticiju za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora su i Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Topola, Aranđelovac i Gornji Milanovac… Na čak sedam različitih lokacija u gradu u srcu Šumadije biće omogućeno građanima da potpišu peticiju u periodu od 9 do 21 sat.

Pod sloganom „Kragujevac raspisuje pobedu„, a u režiji studenata u blokadi organizovaće se masovno potpisivanje peticije u različitim naseljima: Stanovo – ispred Dragstora; Erdoglija – BIG Fashion (ulaz); Aerodrom – ispred Ambulante; Naselje Bresnica – ispred Dragstora; Trg Mala Vaga; Veliki park – ulaz; Centar – kod Krsta. Zahvaljujući studentima u tom gradu i Kraljevo organizuje identičnu akciju u nedelju. Grad na Ibru imaće nešto više lokacija na kojima će se