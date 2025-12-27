Gde se sve u nedelju u Šumadiji potpisuje peticija za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora?

Glas Šumadije pre 5 sati  |  Vuk Mladenović
Gde se sve u nedelju u Šumadiji potpisuje peticija za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora?

Među mnoštvom gradova koji će u nedelju potpisivati peticiju za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora su i Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Topola, Aranđelovac i Gornji Milanovac… Na čak sedam različitih lokacija u gradu u srcu Šumadije biće omogućeno građanima da potpišu peticiju u periodu od 9 do 21 sat.

Pod sloganom „Kragujevac raspisuje pobedu„, a u režiji studenata u blokadi organizovaće se masovno potpisivanje peticije u različitim naseljima: Stanovo – ispred Dragstora; Erdoglija – BIG Fashion (ulaz); Aerodrom – ispred Ambulante; Naselje Bresnica – ispred Dragstora; Trg Mala Vaga; Veliki park – ulaz; Centar – kod Krsta. Zahvaljujući studentima u tom gradu i Kraljevo organizuje identičnu akciju u nedelju. Grad na Ibru imaće nešto više lokacija na kojima će se
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

"Raspiši pobedu": Kragujevčani na sedam lokacija mogu da daju potpis za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

"Raspiši pobedu": Kragujevčani na sedam lokacija mogu da daju potpis za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

InfoKG pre 10 minuta
Kragujevac: Studenti prikupljaju potpisa za raspisivanje izbora

Kragujevac: Studenti prikupljaju potpisa za raspisivanje izbora

Pressek pre 15 minuta
Poslednja poruka studenata u blokadi pred veliki protest u nedelju: Zašto je važno da izađete na ulicu i date potpis za izbore…

Poslednja poruka studenata u blokadi pred veliki protest u nedelju: Zašto je važno da izađete na ulicu i date potpis za izbore

Pravda pre 30 minuta
Akcija “Raspiši pobedu”: Studenti objavili spisak lokacija

Akcija “Raspiši pobedu”: Studenti objavili spisak lokacija

Vesti online pre 2 sata
Prokuplje među gradovima u kojima studenti u nedelju prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Prokuplje među gradovima u kojima studenti u nedelju prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Južne vesti pre 3 sata
„Raspiši pobedu!“: Evo gde sutra u Šapcu i Bogatiću možete potpisati studentsku peticiju

„Raspiši pobedu!“: Evo gde sutra u Šapcu i Bogatiću možete potpisati studentsku peticiju

Šabačke novosti pre 4 sati
Poslednja poruka studenata u blokadi pred veliki protest u nedelju: Zašto je važno da izađete na ulicu i date potpis za izbore…

Poslednja poruka studenata u blokadi pred veliki protest u nedelju: Zašto je važno da izađete na ulicu i date potpis za izbore

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakAranđelovacParlamentarni izboriGornji MilanovacAerodromKraljevoKragujevacIzboriTopolapeticijaVesti kragujevacstudenti u blokadi

Društvo, najnovije vesti »

AP: Kosovo se sprema za još jedne neizvesne izbore

AP: Kosovo se sprema za još jedne neizvesne izbore

Beta pre 6 minuta
Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Vučić razgovarao sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, zahvalio mu za podršku Srbiji

Beta pre 1 minut
Najlepše torte za prazničnu trpezu: 6 proverenih recepata koje ćete voleti

Najlepše torte za prazničnu trpezu: 6 proverenih recepata koje ćete voleti

Danas pre 11 minuta
AP: Kosovo se sprema za još jedne neizvesne izbore

AP: Kosovo se sprema za još jedne neizvesne izbore

Serbian News Media pre 5 minuta
Nedelja u Novom Sadu hladna i mestimično sunčana: Još niže temperature pred Novu godinu

Nedelja u Novom Sadu hladna i mestimično sunčana: Još niže temperature pred Novu godinu

Radio 021 pre 10 minuta