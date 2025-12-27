Još jedna katastrofa za Bogdana Bogdanovića: Odigrao manje od stotinu sekundi pa morao van terena!

Jako loše vesti za našeg reprezentativca! Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je na parketu manje od 100 sekundi pre nego što je zbog zatezanja levog kuka morao da napusti utakmicu u Portlandu i više se nije vraćao u igru.

Njegov izostanak, prema procenama iz kluba, neće značajno uticati na rotaciju Los Anđeles Klipersa u narednom periodu. I pored ranog izlaska srpskog reprezentativca, Klipersi su savladali Portland Trejl Blejzers rezultatom 119:103 i upisali treću uzastopnu pobedu. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejms Harden sa 34 poena, dok je Bruk Lopez dodao 31 poen, uz rekord karijere od devet pogođenih trojki. Za Bogdanovića je ova sezona posebno teška, pošto ima