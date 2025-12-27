Promena za vikend: Tramvajska linija 12 se ukida zbog radova - saobraćaće 12L

Tramvajska linija 12 će, zbog hitnih radova na sanaciji slivničkog bubnja u Ruzveltovoj ulici, od 27. do 28. decembra menjati način saobraćanja, saopšteno je iz sekretarijata za javni prevoz.

Tokom vikenda će zato biti ukinuta linija 12, a privremeno se uspostavlja tramvajska linija 12L, koja će saobraćati na relaciji Tašmajdan - Banovo brdo. Radovi će se izvoditi u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, u smeru ka Bogosloviji, odnosno u zoni stajališta "Dalmatinska", a autobuske linije će se u visini zone radova u smeru ka Bogosloviji kretati krajnjom levom trakom. Privremeno se izmešta i autobusko stajalište "Dalmatinska" (u smeru ka Bogosloviji) na
