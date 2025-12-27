Prve slike sa mesta jezivog zločina u Kruševcu! Komšije zatekle Aleksandrovo telo na pločniku, ceo kraj bio blokiran policijskim trakama (foto)

Kurir pre 27 minuta
Prve slike sa mesta jezivog zločina u Kruševcu! Komšije zatekle Aleksandrovo telo na pločniku, ceo kraj bio blokiran…

Prizor koji je jutros zatekao stanare jedne zgrade u Kruševcu kada su zatekli telo Aleksandra V. (36) bio je, prema rečima očevidaca, izuzetno uznemirujući i ostavio je građane u stanju potpunog šoka.

Na licu mesta zatekli su ubrzo pripadnike policije, hitne pomoći i forenzičare, dok je ceo kraj bio blokiran policijskim trakama. Prema nezvaničnim informacijama, policija je reagovala po prijavi građana koji su zatekli telo mlađeg muškarca, a vrlo brzo su se na terenu pojavile brojne patrole, a uviđaj je trajao satima. - Ne znam kako da vam opišem taj prizor. Ljudi koji su se našli u prolazu bili su potpuno van sebe. Čovek je skočio sa zgrade i telo je bilo tu dok
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Horor u Kruševcu: Muškarac ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade!

Horor u Kruševcu: Muškarac ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade!

Blic pre 7 minuta
Dvostruko ubistvo i samoubistvo u Kruševacu

Dvostruko ubistvo i samoubistvo u Kruševacu

NIN pre 37 minuta
Porodična tragedija u Kruševcu

Porodična tragedija u Kruševcu

Danas pre 12 minuta
Ovo je muškarac (36) za kog se sumnja da je ubio roditelje u Kruševcu: Poznanik otkrio da se nedavno verio

Ovo je muškarac (36) za kog se sumnja da je ubio roditelje u Kruševcu: Poznanik otkrio da se nedavno verio

Mondo pre 41 minuta
Dva tela zatečena u stanu u Kruševcu, a jedno ispred zgrade: Sumnja se na dvostruko ubistvo i samoubistvo

Dva tela zatečena u stanu u Kruševcu, a jedno ispred zgrade: Sumnja se na dvostruko ubistvo i samoubistvo

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Ovo je Aleksandar (36) koji je nožem iskasapio roditelje, pa presudio sebi skokom sa 7. sprata: "Sreli smo se nedavno, ne znam…

Ovo je Aleksandar (36) koji je nožem iskasapio roditelje, pa presudio sebi skokom sa 7. sprata: "Sreli smo se nedavno, ne znam šta mu je bilo" (foto)

Kurir pre 2 minuta
Ovo je zgrada užasa u Kruševcu: Vatrogasci razvalili vrata i zatekli masakr, ekipa Telegrafa na licu mesta

Ovo je zgrada užasa u Kruševcu: Vatrogasci razvalili vrata i zatekli masakr, ekipa Telegrafa na licu mesta

Telegraf pre 1 minut
Povezane vesti »

Ključne reči

KruševacsamoubistvoUbistvo

Hronika, najnovije vesti »

Porodična tragedija u Kruševcu – sumnja se da je sin ubio roditelje, a potom izvršio samoubistvo

Porodična tragedija u Kruševcu – sumnja se da je sin ubio roditelje, a potom izvršio samoubistvo

RTS pre 6 minuta
Perica Gavrilović priznao krivična dela – godinu dana kućnog zatvora i povraćaj nelegalno stečenog novca

Perica Gavrilović priznao krivična dela – godinu dana kućnog zatvora i povraćaj nelegalno stečenog novca

Jugmedia pre 2 minuta
Horor u Kruševcu: Muškarac ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade!

Horor u Kruševcu: Muškarac ubio roditelje u stanu, pa skočio sa zgrade!

Blic pre 7 minuta
Dvostruko ubistvo i samoubistvo u Kruševacu

Dvostruko ubistvo i samoubistvo u Kruševacu

NIN pre 37 minuta
Porodična tragedija u Kruševcu

Porodična tragedija u Kruševcu

Danas pre 12 minuta