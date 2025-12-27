Prve slike sa mesta jezivog zločina u Kruševcu! Komšije zatekle Aleksandrovo telo na pločniku, ceo kraj bio blokiran policijskim trakama (foto)

Prizor koji je jutros zatekao stanare jedne zgrade u Kruševcu kada su zatekli telo Aleksandra V. (36) bio je, prema rečima očevidaca, izuzetno uznemirujući i ostavio je građane u stanju potpunog šoka.

Na licu mesta zatekli su ubrzo pripadnike policije, hitne pomoći i forenzičare, dok je ceo kraj bio blokiran policijskim trakama. Prema nezvaničnim informacijama, policija je reagovala po prijavi građana koji su zatekli telo mlađeg muškarca, a vrlo brzo su se na terenu pojavile brojne patrole, a uviđaj je trajao satima. - Ne znam kako da vam opišem taj prizor. Ljudi koji su se našli u prolazu bili su potpuno van sebe. Čovek je skočio sa zgrade i telo je bilo tu dok