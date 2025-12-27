Sedam godina neprekidnog rasta penzija, a biće veće i u 2026: Brojevi ne lažu, pogledajte dinamiku povećanja primanja najstarijih građana

Penzije u Srbiji su od 1. decembra veće za 12,2 odsto, a naši najstariji sugrađani, prema najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dobiće uvećanja primanja pre Badnjeg dana.

Time će se obezbediti realan rast penzijskih primanja, što znači da će prosečna penzija za decembar ove godine dostići 485 evra, dok je ista 2012. godine iznosila 204 evra. Prosečna penzija je, u periodu januar-oktobar ove godine, iznosila 50.679 dinara, odnosno 432,5 evra. U odnosu na oktobar prethodne godine, realni rast penzija u oktobru ove godine iznosio je 7,9 odsto, dok je u periodu januar-oktobar realni rast bio 6,4 odsto. To znači da penzije rastu iznad