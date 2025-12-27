Terorista Islamske države planirao haos u Turskoj za Novu godinu: Bio u kontaktu sa brojnim simpatizerima ISIS-a dan nakon što je uhapšeno 115 osoba

Turske vlasti saopštile su u petak da su privele člana ekstremističke grupe Islamska država koji je osumnjičen da je planirao napade za vreme novogodišnjih proslava.

Ovo hapšenje prijavljeno je dan pošto je kancelarije istanbulskog tužilaštva saopštila da su sprovedene simultane racije tokom kojih je privedeno više od 100 osoba za koje se sumnja da su članovi terorističke Islamske države koji su navodno planirali napade tokom božićnih i novogodišnjih praznika. Državna agencija Anadolija javila je danas da je Ibrahim Burtakudžin uhapšen u zajedničkoj operaciji koju su obavili policija i Nacionalna obaveštajna agencija u
