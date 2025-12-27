Ako potpisi pokažu koliko ljudi želi izbore, hoće li nadležni predsednik ispoštovati narodnu volju?

Studenti u blokadi za nedelju najavljuju akciju "Raspiši pobedu" u svim gradovima Srbije - na više lokacija biće postavljeni štandovi.

Pored potpisa kojim će gradjani dati podršku za raspisivanje izbora, studenti će organizovati i bazar na Studentskom trgu u Beogradu, kako bi prikupili donacije za naredne aktivnosti. Prikupljanja paketića za ugrožene bilo je i danas ispred Poljoprivrednog fakulteta. Studenti od početka maja traže izbore, četiri godišnja doba su se promenila, pa zahtev postaje i novogodišnja želja mnogima. "Korak po korak i moraće da dodje do raspisivanja vanrednih parlamentarnih