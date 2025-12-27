Nikezić: Ako MOL kupi ruski deo NIS-a, zatvoriće rafineriju - to nije u našem interesu

N1 Info pre 1 sat  |  M. Ž.
Nikezić: Ako MOL kupi ruski deo NIS-a, zatvoriće rafineriju - to nije u našem interesu

"Rusija po pitanju NIS-a štiti svoje interese, SAD štiti svoje, a nažalost, jedino Srbija ne štiti svoje vitalne interese.

A pitanje NIS-a je isključivo pitanje interesa građana Srbije", kaže za N1 Dušan Nikezić iz Stranke slobode i pravde. "I to mora da bude prioritet. Vlast se u prethodnih 13 meseci nije bavila pitanjem NIS-a, nisu imali plan, nemaju ga ni sada. Aleksandar Vučić je govorio da moraju odluke da se donesu u roku od 7 dana, od tad je prošlo 40 dana. Spominjane su i Jorgovankine (Tabaković, guvernerka NBS) specijalne mere, pominjala se ostavka ministarke, ništa od toga se
Aleksandar VučićNBSRusijaMOL

