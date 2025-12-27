Osnivač Ozonpresa i Čačanskih novina nakon napada na redakciju: „Lov na nerežimske medije je neprekidan“

Osnivač i urednik čačanskog portala Ozonpres i nedeljnika „Čačanske novine“ Stojan Marković izjavio je danas da u redakciji nije bilo nikoga kada su nepoznate osobe zasule jajima ulazna vrata prostorija u kojima se nalaze ti mediji.

Marković je rekao agenciji Beta da pretpostavlja da su nepoznate osobe juče gađale jajima prostorije Ozonpresa i „Čačanskih novina“ u noćnim ili ranim jutarnjim satima. „Navikli smo na pretnje kao na hroničnu bolest“ Marković je istakao da se novinari tih redakcija nisu uplašili i da za njih pretnje nisu ništa novo. „Lov na nerežimske medije je neprekidan. Prete nam stalno, preko društvenih mreža i u prorežimskim medijima i već smo naviknuti da živimo sa tim, kao