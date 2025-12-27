Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Nedeljnik pre 55 minuta
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Moskva vidi da Kijev „ne žuri da okonča rat u Ukrajini mirnim putem“, objavila je danas agencija Interfaks.

Putin je rekao da bi Rusija, ako Ukrajina ne želi da reši sukob mirnim putem, sve ratne ciljeve ostvarila silom, javila je ruska novinska agencija TASS. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas da Moskva želi da nastavi rat, koji traje od februara 2022. godine, dok Kijev želi mir, prenosi agencija Rojters. Kremlj je saopštio da je Putin primio izveštaje od komandanata vojske, koji su mu preneli da je Rusija zauzela gradove Mirnograd, Rodinske
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

Blic pre 1 sat
"Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem" Putin: Ukrajinske vlasti su ranije izabrale da započnu rat, mi pokušavamo da ga…

"Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem" Putin: Ukrajinske vlasti su ranije izabrale da započnu rat, mi pokušavamo da ga okončamo

Večernje novosti pre 55 minuta
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Beta pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem; Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da…

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem; Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

RTV pre 1 sat
Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

RTV pre 1 sat
Putin: Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem

Putin: Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem

RTV pre 1 sat
Kremlj: Rusi zauzeli Mirnograd i Guljajpolje; da li Zelenski ima "plan B"

Kremlj: Rusi zauzeli Mirnograd i Guljajpolje; da li Zelenski ima "plan B"

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Otkazano više od 2.000 letova u SAD zbog oluje

Otkazano više od 2.000 letova u SAD zbog oluje

Danas pre 10 minuta
Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Danas pre 35 minuta
Rađa se najjača evropska vojska! Ulažu milijarde evra u naoružanje, vratili su vojni rok, a "Cajtenvende" im je ključna reč…

Rađa se najjača evropska vojska! Ulažu milijarde evra u naoružanje, vratili su vojni rok, a "Cajtenvende" im je ključna reč

Blic pre 1 sat
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Danas pre 1 sat
"Poljska je sada glavni igrač, novo oružje je aktivirano" Nijedan grad na svetu nema to što danas ima Varšava: "Ako neko…

"Poljska je sada glavni igrač, novo oružje je aktivirano" Nijedan grad na svetu nema to što danas ima Varšava: "Ako neko pokuša da se poigrava sa nama..."

Blic pre 1 sat