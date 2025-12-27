Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Moskva vidi da Kijev „ne žuri da okonča rat u Ukrajini mirnim putem“, objavila je danas agencija Interfaks.

Putin je rekao da bi Rusija, ako Ukrajina ne želi da reši sukob mirnim putem, sve ratne ciljeve ostvarila silom, javila je ruska novinska agencija TASS. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je ranije danas da Moskva želi da nastavi rat, koji traje od februara 2022. godine, dok Kijev želi mir, prenosi agencija Rojters. Kremlj je saopštio da je Putin primio izveštaje od komandanata vojske, koji su mu preneli da je Rusija zauzela gradove Mirnograd, Rodinske