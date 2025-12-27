Zelenski razgovarao sa kanadskim premijerom Karnijem uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Nedeljnik pre 2 sata
Zelenski razgovarao sa kanadskim premijerom Karnijem uoči sutrašnjeg sastanka sa Trampom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je razgovarao sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Kanadi, gde je zastao na putu za SAD gde će razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o planu za okončanje rata u Ukrajini.

Sastali su se u kanadskoj pokrajini Novoj Škotskoj. Karni je poželeo Zelenskom dobrodošlicu i rekao da pod njegovim vođstom „postoje uslovi i mogućnosti za pravedan i trajan mir“, ali dodao da je za to potrebno i da se Rusija saglasi, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC). Noćašnji napadi na Kijev pokazuju „koliko je važno da budemo uz Ukrajinu i da stvorimo uslove za mir“, rekao je Karni. Kanadski premijer je najavio dodatnu ekonomsku pomoć Ukrajini od 2,5 millijardi
