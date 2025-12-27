FOTO „Istorija ne može da opiše šta Jokić radi ove sezone“

Bolji opis Nikole Jokića dugo nismo pročitali. Samo dan kasnije je čovek odlučio da potpuno potvrdi sve to što se pisalo. Ovaj čovek od 1. januara 2020. godine nije dozvolio nijednom igraču da vodi u bilo kojoj iole značajnijoj kategoriji. Prvi je po broju poena, skokova, asistencija, pobeda, +/- koš količnik… Jokić dominira u svakoj kategoriji, postigao je 56 poena uz 16 skokova i 15 asistencija na poslednjem meču, a predvodi ligu po broju asistencija i skokova.