FOTO „Istorija ne može da opiše šta Jokić radi ove sezone“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
FOTO „Istorija ne može da opiše šta Jokić radi ove sezone“
Bolji opis Nikole Jokića dugo nismo pročitali. Samo dan kasnije je čovek odlučio da potpuno potvrdi sve to što se pisalo. Ovaj čovek od 1. januara 2020. godine nije dozvolio nijednom igraču da vodi u bilo kojoj iole značajnijoj kategoriji. Prvi je po broju poena, skokova, asistencija, pobeda, +/- koš količnik… Jokić dominira u svakoj kategoriji, postigao je 56 poena uz 16 skokova i 15 asistencija na poslednjem meču, a predvodi ligu po broju asistencija i skokova.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Neprikosnoveni Nikola Jokić! Srbinu nema ravnog, nisu mu ni do kolena

Neprikosnoveni Nikola Jokić! Srbinu nema ravnog, nisu mu ni do kolena

Večernje novosti pre 20 minuta
Jokićevo božićno čudo dovoljno za prvo mesto u MVP trci

Jokićevo božićno čudo dovoljno za prvo mesto u MVP trci

RTS pre 50 minuta
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Berićevo upozorenje Penjaroji i poređenje sa Albom: "Čak i oni su izgledali bolje od Partizana"

Berićevo upozorenje Penjaroji i poređenje sa Albom: "Čak i oni su izgledali bolje od Partizana"

Sportske.net pre 0 minuta
Partizan je uvreda u produženom trajanju, čiji se kraj ne nazire

Partizan je uvreda u produženom trajanju, čiji se kraj ne nazire

Sportske.net pre 15 minuta
Uteha posle Pariza! Zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju, evo gde možete gledati prenos meča!

Uteha posle Pariza! Zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju, evo gde možete gledati prenos meča!

Kurir pre 25 minuta
Talenat je u krvi porodice Jokić: Da li ste znali da je Nemanja igrao koledž NCAA košarku?!

Talenat je u krvi porodice Jokić: Da li ste znali da je Nemanja igrao koledž NCAA košarku?!

Hot sport pre 20 minuta
Evo kako je Partizan razbijen u Areni kao nikada ranije: 112 poena deluje kao premija, Makabi povukao ručnu u finišu, ali…

Evo kako je Partizan razbijen u Areni kao nikada ranije: 112 poena deluje kao premija, Makabi povukao ručnu u finišu, ali jedna lepa stvar za Grobare!

Hot sport pre 10 minuta