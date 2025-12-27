Nedavno postao direktor filijale, ništa nije ukazivalo na zločin: Komšije otkrivaju detalje ubistva doktora i njegove supruge, sumnja se da ih je ubio sin

Jutros se u Kruševcu dogodio stravičan zločin kada je, kako se sumnja, Aleksandar V. (36) ubio svoje roditelje, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Kako nezvanično saznajemo, Aleksandar V., nožem je sa više uboda usmrtio svoju majku i oca, inače poznatog doktora u penziji Dragana V., u njihovom stanu u Kruševcu u kojem su sve troje živeli. Aleksandar, za kog se sumnja da je počinio jezivo dvostruko ubistvo, nedavno je postao VD direktor Filijale za zdravstveno osiguranje, saznaje „Blic“. „Skoro sam ga sreo i ispričao mi je za unapređenje za posao i rekao mi je da se verio. Izgledao je kao da je sreća i zaista