VIDEO „Grobari“ odabrali svog kapitena: Za 16 minuta pokazao šta je trulo u Partizanu i dobio ovacije

Košarkaši Partizana odigrali su jednu od najlošijih utakmica od početka sezone i u 18. kolu Evrolige doživeli težak debakl od Makabija iz Tel Aviva – 112:87. „Ponos Izraela“ pregazio je crno-bele pred gotovo punom Beogradskom arenom i naneo im treći uzastopni poraz u elitnom takmičenju.

U moru sivila, loše energije i bezidejnosti, Partizan je imao tek nekoliko svetlih trenutaka. Solidno debitantsko izdanje novajlije Kamerona Pejna nagovestilo je da bi u odsustvu Karlika Džonsa mogao da preuzme veću odgovornost, dok je Isak Bonga, po starom dobrom običaju, ostavio srce na parketu. Ipak, jedan igrač se posebno izdvojio. Arijan Lakić. Povremeni reprezentativac Srbije bio je jedini košarkaš Partizana koji je od prvog do poslednjeg minuta igrao kao da