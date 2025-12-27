Jedna osoba poginula, 28 povređeno u ruskom napadu na Kijev

Nema grejanja i struje

Jedna osoba je poginula, a više od 28 civila je povređeno u ruskom napadu na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko objavio je na Telegramu da je civilna infrastruktura u glavnom gradu i regionu pogođena tokom napada, preneo je Ukrinform. Prema njegovim rečima, u Kijevu je oštećeno više od 10 stambenih objekata u različitim okruzima, dok spasioci gase požare i uklanjaju ruševine. Policija i Državna služba za vanredne