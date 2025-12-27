Kim Džong Un poslao novogodišnju čestitku Putinu, odnosi Rusije i Koreje biće ojačani

Kim Džong Un je izjavio da niko ne može da uništi odnose i jedinstvo između naroda Rusije i Severne Koreje

Severnokorejski lider Kim Džong Un uputio je čestitku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu povodom Nove godine, u kojoj je poručio da su korejsko-ruski odnosi dodatno ojačani 2025. godine kao najiskreniji savez, javlja Korejska centralna novinska agencija (KCNA). „Tokom odlazeće 2025. godine, korejsko-ruski odnosi su postali još jači kao najiskreniji saveznički odnosi, koji dele krv, tugu i radost u istom rovu, a njihova apsolutna snaga i moć su živopisnije