Poslednja poruka studenata u blokadi pred veliki protest u nedelju: Zašto je važno da izađete na ulicu i date potpis za izbore…

Bliži se 28. decembar, veliki protest studenata u blokadi koji će se ovog puta odvijati na potpuno drugačiji način - mrežnim povezivanjem sa građanima. Kako su najavili, studenti će na više od 200 lokacija širom Srbije imati štandove, gde će građani moći da im daju svoju podršku potpisom i kontaktom, čime zapravo poručuju da ne traže samo studenti izbore, nego i narod. U nastavku teksta akademci poručuju zašto svi treba da izađemo na ulice u nedelju.

Sve je spremno za 28. decembar, dan kada će studenti širom Srbije, po prvi put, upoznati građane koji im pružaju podršku duže od godinu dana. Studenti u blokadi najavili su ranije da će 28. decembar biti dan kada „cela Srbija raspisuje pobedu“ i za Nova.rs objasnili da tog dana neće biti protest kao prethodnih puta, nego mrežno povezivanje sa građanima na više štandova u Srbiji. Tako su se akademci organizovali i do detalja isplanirali da će prikupljati potpise