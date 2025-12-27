Poslednja poruka studenata u blokadi pred veliki protest u nedelju: Zašto je važno da izađete na ulicu i date potpis za izbore

Pravda pre 2 sata  |  Nova
Poslednja poruka studenata u blokadi pred veliki protest u nedelju: Zašto je važno da izađete na ulicu i date potpis za izbore…

Bliži se 28. decembar, veliki protest studenata u blokadi koji će se ovog puta odvijati na potpuno drugačiji način - mrežnim povezivanjem sa građanima. Kako su najavili, studenti će na više od 200 lokacija širom Srbije imati štandove, gde će građani moći da im daju svoju podršku potpisom i kontaktom, čime zapravo poručuju da ne traže samo studenti izbore, nego i narod. U nastavku teksta akademci poručuju zašto svi treba da izađemo na ulice u nedelju.

Sve je spremno za 28. decembar, dan kada će studenti širom Srbije, po prvi put, upoznati građane koji im pružaju podršku duže od godinu dana. Studenti u blokadi najavili su ranije da će 28. decembar biti dan kada „cela Srbija raspisuje pobedu“ i za Nova.rs objasnili da tog dana neće biti protest kao prethodnih puta, nego mrežno povezivanje sa građanima na više štandova u Srbiji. Tako su se akademci organizovali i do detalja isplanirali da će prikupljati potpise
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

Valjevska posla pre 12 minuta
Akcija Raspiši pobedu sutra i u Boru: Studenti u blokadi objavili detaljan spisak lokacija

Akcija Raspiši pobedu sutra i u Boru: Studenti u blokadi objavili detaljan spisak lokacija

Ist media pre 1 sat
Novosadski studenti sutra prikupljaju potpise za izbore, u Kampusu humanitarni bazari i tribina

Novosadski studenti sutra prikupljaju potpise za izbore, u Kampusu humanitarni bazari i tribina

Danas pre 47 minuta
"Raspiši pobedu": Kragujevčani na sedam lokacija mogu da daju potpis za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

"Raspiši pobedu": Kragujevčani na sedam lokacija mogu da daju potpis za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

InfoKG pre 1 sat
Kragujevac: Studenti prikupljaju potpisa za raspisivanje izbora

Kragujevac: Studenti prikupljaju potpisa za raspisivanje izbora

Pressek pre 1 sat
Akcija “Raspiši pobedu”: Studenti objavili spisak lokacija

Akcija “Raspiši pobedu”: Studenti objavili spisak lokacija

Vesti online pre 3 sata
Prokuplje među gradovima u kojima studenti u nedelju prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Prokuplje među gradovima u kojima studenti u nedelju prikupljaju potpise za raspisivanje izbora

Južne vesti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Praznične biljke koje mogu biti otrovne za vaše ljubimce - obratite pažnju na njih

Praznične biljke koje mogu biti otrovne za vaše ljubimce - obratite pažnju na njih

N1 Info pre 12 minuta
AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

Valjevska posla pre 12 minuta
Studenti u blokadi pozvali na Novogodišnji bazar: „Iza nas je turbulentna godina, dođite da stvaramo čaroliju“

Studenti u blokadi pozvali na Novogodišnji bazar: „Iza nas je turbulentna godina, dođite da stvaramo čaroliju“

Nova pre 22 minuta
SRCE: Država „potkrada“ građane preko računa za struju

SRCE: Država „potkrada“ građane preko računa za struju

Nedeljnik pre 2 minuta
Izbori na Kosovu 28. decembra: Šta će se promeniti za Samoopredeljenje i za Srpsku listu?

Izbori na Kosovu 28. decembra: Šta će se promeniti za Samoopredeljenje i za Srpsku listu?

Danas pre 7 minuta