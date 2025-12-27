U stanu zatečena dva tela, sumnja se da je muškarac nožem ubio roditelje: Otkriveni novi detalji zločina u Kruševcu

Pravda pre 53 minuta  |  Nova
U stanu zatečena dva tela, sumnja se da je muškarac nožem ubio roditelje: Otkriveni novi detalji zločina u Kruševcu

Telo muškarca pronađeno je jutros ispred zgrade u Kruševcu, a nedugo nakon toga pronađena su još dva tela u stanu u zgradi. Sumnja se da je reč o dvostrukom ubistvo i samoubistvo, a policija utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja.

Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, mlađi muškarac je u porodičnom stanu počinio dvostruko ubistvo, tako što je nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je izvršio samoubistvo skokom sa zgrade. Slučaj je otkriven nakon što su komšije prijavile da se na pločniku ispred višespratnice nalazi beživotno telo muškarca. Dolaskom policije i Hitne pomoći na lice mesta, konstatovana je smrt, a ubrzo je usledio još veći šok. Ulaskom u stan u kojem je muškarac
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Dva tela zatečena u stanu u Kruševcu, jedno ispred zgrade: Sumnja se na dvostruko ubistvo i samoubistvo [FOTO]

Dva tela zatečena u stanu u Kruševcu, jedno ispred zgrade: Sumnja se na dvostruko ubistvo i samoubistvo [FOTO]

Glas juga pre 13 minuta
Čuo udarac, pa pronašao telo Aleksandra (36) koji je pre toga ubio roditelje: Komšije u šoku, nedavno postao direktor

Čuo udarac, pa pronašao telo Aleksandra (36) koji je pre toga ubio roditelje: Komšije u šoku, nedavno postao direktor

Mondo pre 48 minuta
"Inspektori ušli u stan pun krvi, bili su zbunjeni" Oglasile se komšije Aleksandra iz Kruševca koji je ubio roditelje, pa…

"Inspektori ušli u stan pun krvi, bili su zbunjeni" Oglasile se komšije Aleksandra iz Kruševca koji je ubio roditelje, pa skočio sa zgrade: "Još ne smem da prođem tuda" (video)

Blic pre 1 sat
Službenik koji obezbeđuje zgradu čuo tup udarac, izleteo iz kućice i pronašao telo: Otkriveni detalji tragedije u Kruševcu…

Službenik koji obezbeđuje zgradu čuo tup udarac, izleteo iz kućice i pronašao telo: Otkriveni detalji tragedije u Kruševcu

Nova pre 2 sata
Dva tela zatečena u stanu u Kruševcu, a jedno ispred zgrade: Sumnja se na dvostruko ubistvo i samoubistvo

Dva tela zatečena u stanu u Kruševcu, a jedno ispred zgrade: Sumnja se na dvostruko ubistvo i samoubistvo

Newsmax Balkans pre 2 sata
Nedavno postao direktor filijale, ništa nije ukazivalo na zločin: Komšije otkrivaju detalje ubistva doktora i njegove supruge…

Nedavno postao direktor filijale, ništa nije ukazivalo na zločin: Komšije otkrivaju detalje ubistva doktora i njegove supruge, sumnja se da ih je ubio sin

Nova pre 5 sati
Bili su ugledna porodica, otac doktor a sin skoro izabran za direktora: Komšije i građani šokirani nakon stravičnog zločina…

Bili su ugledna porodica, otac doktor a sin skoro izabran za direktora: Komšije i građani šokirani nakon stravičnog zločina, ovo su slike sa lica mesta (FOTO)

RINA pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kruševac

Hronika, najnovije vesti »

Preminuo Milan teško povređen u požaru: Pokušao da se spase iskakanjem kroz prozor, ali je podlegao povredama, opekotine mu…

Preminuo Milan teško povređen u požaru: Pokušao da se spase iskakanjem kroz prozor, ali je podlegao povredama, opekotine mu prekrile 60 odsto tela

Blic pre 14 minuta
Sumnja se da su zapalili kafić na Vračaru Policija uhapsila piromane: Terete se za dva krivična dela (video)

Sumnja se da su zapalili kafić na Vračaru Policija uhapsila piromane: Terete se za dva krivična dela (video)

Blic pre 29 minuta
Poznato stanje žene izbodene na Novom Beogradu: Muškarac joj prišao s leđa, pa joj zadao ubode po glavi: Jeziv napad gledao…

Poznato stanje žene izbodene na Novom Beogradu: Muškarac joj prišao s leđa, pa joj zadao ubode po glavi: Jeziv napad gledao njen unuk (foto)

Blic pre 49 minuta
Ovo je otac kog je sin brutalno ubio. Bio čuveni lekar, osumnjičeni iskasapio i majku: Policija zatekla stan natopljen krvlju…

Ovo je otac kog je sin brutalno ubio. Bio čuveni lekar, osumnjičeni iskasapio i majku: Policija zatekla stan natopljen krvlju u Kruševcu (foto)

Blic pre 19 minuta
Uhapšena dva mladića zbog sumnje da su zapalili lokal na Vračaru

Uhapšena dva mladića zbog sumnje da su zapalili lokal na Vračaru

Radio 021 pre 39 minuta