Omiljeni praznični desert: Ovo je recept za ukusni čizkejk

Kremast i osvežavajući, čizkejk je desert koji vole sve generacije.

Sastojci Za koru: (svi sastojci na sobnoj temperaturi) 300 gr mlevenog keksa 5 kašika mleka 180 gr maslaca ili margarina Za beli fil: 1 pakovanje krem sir (450 gr) 500 ml biljne pavlake 220 g šećera u prahu 1 kesica krem fix-a 1 kesica vanilin šećer 1 želatin (10 gr) 50 ml vode za rastvaranje želatina Za voćni fil: 450 gr crvenog voća (na primer maline i kupine) 100 ml vode 4 kašike šećera 1 želatin (10 gr) 50 ml vode za rastvaranje želatina Priprema: U šerpu