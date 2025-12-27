Votkins utišao "Stamford bridž", Aston vila oborila klupski rekord star više od jednog veka

Fudbaleri Aston Vile pobedili su u gostima Čelsi rezultatom 2:1 (0:1) u 17. kolu Premijer lige u utakmici u kojoj su domaći dominirali u prvom, a gosti bili daleko bolji u drugom poluvremenu.

Aston vila je ovom pobedom prišla na samo tri pobeda zaostatka za vodećim Arsenalom i jednim u odnosu na Mančester siti i istakla ozbiljnu kandidaturu za titulu u ligi. Ovo je bila osma uzastopna pobeda Vile u prvenstvu, a poslednji put su tako nešto uradili pre čak 125 godina. Sa druge strane, Čelsi je ostao na petom mestu sa deset bodova manje i upisao je treći poraz kod kuće u devet mečeva. Čelsi je od samog početka nametnuo visok ritam i konstantno pritiskao