Vučić sa Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbednosti: Srbija će umeti da zaštiti svoje interese

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Razgovor su vodili sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije, posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima.

Aleksandar Vučić je u razgovoru sa Aleksandrom Bocan-Harčenkom ponovio da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti. "Republika Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese", istakao je Vučić.