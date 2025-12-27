Vučić sa Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbednosti: Srbija će umeti da zaštiti svoje interese

RTS pre 36 minuta
Vučić sa Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbednosti: Srbija će umeti da zaštiti svoje interese

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Razgovor su vodili sa fokusom na energetsku bezbednost Srbije, posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima.

Aleksandar Vučić je u razgovoru sa Aleksandrom Bocan-Harčenkom ponovio da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti. "Republika Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese", istakao je Vučić.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetskoj bezbednosti Srbije i posledicama sankcija SAD

Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetskoj bezbednosti Srbije i posledicama sankcija SAD

Blic pre 6 minuta
Srbija ostaje okrenuta dijalogu sa svim partnerima: Vučić nakon sastanka sa Bocan-Harčenkom

Srbija ostaje okrenuta dijalogu sa svim partnerima: Vučić nakon sastanka sa Bocan-Harčenkom

Sputnik pre 11 minuta
Vučić sa Harčenkom o posledicama američkih sankcija i mogućim rešenjima

Vučić sa Harčenkom o posledicama američkih sankcija i mogućim rešenjima

RTV pre 1 sat
Vučić sa Bocan-Harčenkom: Posebno smo razgovarali o posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima

Vučić sa Bocan-Harčenkom: Posebno smo razgovarali o posledicama američkih sankcija, kao i o mogućim rešenjima

Euronews pre 2 sata
Vučić sa Bocan-Harčenkom: Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne interese

Vučić sa Bocan-Harčenkom: Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne interese

Danas pre 1 sat
Vučić sa Bocan-Harčenkom: Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne interese

Vučić sa Bocan-Harčenkom: Srbija će umeti da zaštiti svoje vitalne interese

Vesti online pre 1 sat
Vučić sa Bocan-Harčenkom: "Razgovarali smo o mogućim rešenjima za NIS" FOTO

Vučić sa Bocan-Harčenkom: "Razgovarali smo o mogućim rešenjima za NIS" FOTO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Streljajte me zaslužio sam i vratite blokadere

Vučić: Streljajte me zaslužio sam i vratite blokadere

Danas pre 11 minuta
Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetskoj bezbednosti Srbije i posledicama sankcija SAD

Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetskoj bezbednosti Srbije i posledicama sankcija SAD

Blic pre 6 minuta
„Ćacilend se pretvara u Božićno selo“: Vučić najavio da će sutra uveče početi uklanjanje šatora, saobraćaj kreće od 2. ili 3…

„Ćacilend se pretvara u Božićno selo“: Vučić najavio da će sutra uveče početi uklanjanje šatora, saobraćaj kreće od 2. ili 3. januara

Nova pre 11 minuta
Vučić razgovarao s Bocan-Harčenkom i Orbanom o energetskoj bezbednosti Srbije

Vučić razgovarao s Bocan-Harčenkom i Orbanom o energetskoj bezbednosti Srbije

NIN pre 1 minut
Sutra uveče počinje uklanjanje šatora sa Trga Nikole Pašića

Sutra uveče počinje uklanjanje šatora sa Trga Nikole Pašića

Sputnik pre 11 minuta