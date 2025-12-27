Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Srbija morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS).

Mali je istakao da je to neophodno kako bi Srbija sačuvala energetsku bezbednost i stabilnost, a da pritom ne ugrozi dalji rast domaće ekonomije. "Pokazali smo svoju snagu, imamo dovoljno rezervi, dovoljno benzina, dizela i kerozina", rekao je Mali za Prvu televiziju. Na pitanje koliko smo daleko od toga da MOL preuzme NIS, Mali kaže da su pregovori u toku, kao i da je OFAK dao saglasnost za nastavak tih pregovora. "Samo da znate, ti pregovori ne mogu dugo da traju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Nova ekonomija pre 3 sata
Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Pravda pre 3 sata
Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

RTK pre 4 sati
Mali: Srbija će reagovati ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Mali: Srbija će reagovati ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Biznis.rs pre 4 sati
Mali: Moraćemo da reagujemo ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Mali: Moraćemo da reagujemo ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Newsmax Balkans pre 4 sati
Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

RTS pre 5 sati
Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

Mali: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSiniša MaliMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Regulacija polja razvoja veštačke inteligencije: Zašto je AI noćna mora za EU i da li je kontinent zakasnio?

Regulacija polja razvoja veštačke inteligencije: Zašto je AI noćna mora za EU i da li je kontinent zakasnio?

Euronews pre 9 minuta
Za EXPO 2027 biće uvedeno sedam novih linija javnog prevoza

Za EXPO 2027 biće uvedeno sedam novih linija javnog prevoza

N1 Info pre 1 sat
Čoveku sva ušteđevina izgorela na šalteru banke - mnogi klijenti ostali bez novca

Čoveku sva ušteđevina izgorela na šalteru banke - mnogi klijenti ostali bez novca

Kamatica pre 29 minuta
Inflacija popušta, plate jačaju: Kako se menja kupovna moć Evropljana

Inflacija popušta, plate jačaju: Kako se menja kupovna moć Evropljana

Euronews pre 1 sat
Godina rolerkostera za investitore: Pet najvećih tržišnih dešavanja u 2025

Godina rolerkostera za investitore: Pet najvećih tržišnih dešavanja u 2025

Bonitet pre 1 sat