UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem; Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

RTV pre 17 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem; Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da…

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.403. dan. Komandanti trupa Centar i Istok obavestili su predsednika Vladimira Putina da su gradovi Dimitrov u DNR i Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti pod kontrolom ruske vojske. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 32.

- Merc razgovarao sa Zelenskim i ostalim liderima EU i NATO-a Nemački kancelar Fridrih Merc i brojni lideri evropskih država, EU i NATO razgovarali su danas telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o budućim mirovnim pregovorima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštio je Štefan Kornelijus, portparol nemačke savezne vlade. - Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Merc razgovarao sa Zelenskim i ostalim liderima EU i NATO-a

Merc razgovarao sa Zelenskim i ostalim liderima EU i NATO-a

RTV pre 42 minuta
"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

"Zelenski nema ništa dok ja to ne odobrim" Trampova poruka hladan tuš za Kijev: Evo šta je rekao o razgovoru sa Putinom

Blic pre 52 minuta
Kremlj: Rusi zauzeli Mirnograd i Guljajpolje; da li Zelenski ima "plan B"

Kremlj: Rusi zauzeli Mirnograd i Guljajpolje; da li Zelenski ima "plan B"

RTS pre 52 minuta
Merc razgovarao sa Zelenskim i ostalim liderima EU i NATO-a

Merc razgovarao sa Zelenskim i ostalim liderima EU i NATO-a

Politika pre 12 minuta
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Nedeljnik pre 2 sata
"Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem" Putin: Ukrajinske vlasti su ranije izabrale da započnu rat, mi pokušavamo da ga…

"Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem" Putin: Ukrajinske vlasti su ranije izabrale da započnu rat, mi pokušavamo da ga okončamo

Večernje novosti pre 2 sata
Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Putin: Kijevu se ne žuri da okonča rat na miran način

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOReferendumMoskvaUkrajinaRojtersAerodromKanadaEUBela kućaRusijaNemačkaEvropska komisijaPoljskaVitalij KličkoKijevDonald TrampHarkovVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Dva novorođenčeta umrla u istom danu Još dva u kritičnom stanju, lekari morali da ih oživljavaju: Užas u porodilištu u Češkoj…

Dva novorođenčeta umrla u istom danu Još dva u kritičnom stanju, lekari morali da ih oživljavaju: Užas u porodilištu u Češkoj

Blic pre 37 minuta
"Rusija je odbila božićno primirje" Zelenski oštro: "Moskva ne shvata diplomatiju ozbiljno"

"Rusija je odbila božićno primirje" Zelenski oštro: "Moskva ne shvata diplomatiju ozbiljno"

Blic pre 47 minuta
Načelnik vojske: Švajcarska ne može da se brani od većih napada, povećava naoružavanje zbog Rusije

Načelnik vojske: Švajcarska ne može da se brani od većih napada, povećava naoružavanje zbog Rusije

Danas pre 32 minuta
Otkazano više od 2.000 letova u SAD zbog oluje

Otkazano više od 2.000 letova u SAD zbog oluje

Danas pre 1 sat
Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Danas pre 2 sata