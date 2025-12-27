UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Kijev ne žuri da reši sukob mirnim putem; Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.403. dan. Komandanti trupa Centar i Istok obavestili su predsednika Vladimira Putina da su gradovi Dimitrov u DNR i Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti pod kontrolom ruske vojske. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 32.

- Merc razgovarao sa Zelenskim i ostalim liderima EU i NATO-a Nemački kancelar Fridrih Merc i brojni lideri evropskih država, EU i NATO razgovarali su danas telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o budućim mirovnim pregovorima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštio je Štefan Kornelijus, portparol nemačke savezne vlade. - Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski