Novosadski studenti sutra prikupljaju potpise za izbore, u Kampusu humanitarni bazari i tribina

Serbian News Media pre 4 sati
Novosadski studenti sutra prikupljaju potpise za izbore, u Kampusu humanitarni bazari i tribina

Studenti u blokadi Novosadskog univerziteta sutra, u nedelju, 28. decembra, organizuju akciju prikupljanja potpisa građana na zahtevu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

To je deo šire akcije „Raspiši pobedu!“ koja se širom Srbije. Studenti su na društvenim mrežama objavili spisak mesta gde će se, zavisno od mesta, potpisi prikupljati od 9:00 do 13:00, ili do 17:00 sai, ili od 13:00 do 22:00. Žele da se prikupljanjem potpisa podrške građana dodatno ojača pritisak na vlast i da građani svojim potpisima pokažu kolika je zaista podrška zahtevu za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Akcija je nastavak političkog studentskog
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Ako potpisi pokažu koliko ljudi želi izbore, hoće li nadležni predsednik ispoštovati narodnu volju?

Ako potpisi pokažu koliko ljudi želi izbore, hoće li nadležni predsednik ispoštovati narodnu volju?

N1 Info pre 34 minuta
Novosadski studenti u nedelju prikupljaju potpise za izbore, u kampusu humanitarni bazar i tribine

Novosadski studenti u nedelju prikupljaju potpise za izbore, u kampusu humanitarni bazar i tribine

Radio 021 pre 3 sata
Brisanje granica između pokreta i partije: Kako studenti preuzimaju strategije tradicionalnih političkih stranaka

Brisanje granica između pokreta i partije: Kako studenti preuzimaju strategije tradicionalnih političkih stranaka

NIN pre 3 sata
Studenti sutra na ulicama i trgovima, ovo su lokacije u Čačku (VIDEO)

Studenti sutra na ulicama i trgovima, ovo su lokacije u Čačku (VIDEO)

Ozon press pre 3 sata
Studenti u blokadi: Sutra prikupljanje potpisa za izbore, humanitarni bazari i tribina

Studenti u blokadi: Sutra prikupljanje potpisa za izbore, humanitarni bazari i tribina

NoviSad.com pre 4 sati
AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

Valjevska posla pre 6 sati
Akcija Raspiši pobedu sutra i u Boru: Studenti u blokadi objavili detaljan spisak lokacija

Akcija Raspiši pobedu sutra i u Boru: Studenti u blokadi objavili detaljan spisak lokacija

Ist media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriNovi SadIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Novija godina

Novija godina

Danas pre 39 minuta
Naše hapšenje je inscenirano kao teatar trećerazredne produkcije

Naše hapšenje je inscenirano kao teatar trećerazredne produkcije

Danas pre 44 minuta
Koliko sna je potrebno nakon treninga za optimalan oporavak mišića?

Koliko sna je potrebno nakon treninga za optimalan oporavak mišića?

Danas pre 44 minuta
Odbijen zahtev akademske zajednice da se odloži uvođenje sistema SPIRI

Odbijen zahtev akademske zajednice da se odloži uvođenje sistema SPIRI

Danas pre 54 minuta
Dom kao umetnost: Enterijeri stanova koji su obeležili 2025. godinu

Dom kao umetnost: Enterijeri stanova koji su obeležili 2025. godinu

Danas pre 1 sat