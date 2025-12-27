Novosadski studenti sutra prikupljaju potpise za izbore, u Kampusu humanitarni bazari i tribina

Studenti u blokadi Novosadskog univerziteta sutra, u nedelju, 28. decembra, organizuju akciju prikupljanja potpisa građana na zahtevu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

To je deo šire akcije „Raspiši pobedu!“ koja se širom Srbije. Studenti su na društvenim mrežama objavili spisak mesta gde će se, zavisno od mesta, potpisi prikupljati od 9:00 do 13:00, ili do 17:00 sai, ili od 13:00 do 22:00. Žele da se prikupljanjem potpisa podrške građana dodatno ojača pritisak na vlast i da građani svojim potpisima pokažu kolika je zaista podrška zahtevu za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Akcija je nastavak političkog studentskog