Centar Asvela briljirao protiv Efesa i zaslužio MVP nagradu

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Košarkaš Asvela Bastijen Votije najkorisniji je igrač (MVP) 18. kola Evrolige, saopšteno je danas iz tog takmičenja.

Iskusni centar je briljirao u pobedi Asvela kod kuće nad Efesom (103:99 posle dva produžetka) i ostvario indeks korisnosti 31. Ubacio je 28 poena (10/13 dvojke, 8/12 slobodna bacanja), a dodao je još četiri skoka, jednu asistenciju i dve ukradene lopte. Ubedljivo najveći indeks korisnosti od 41, imao je plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco, ali je njegova ekipa poražena na gostovanju od Monaka rezultatom 99:92. Argentinac je upisao 28 poena, a imao je i 10
