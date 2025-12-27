Partizan vida evroligaške rane protiv Splita

Košarkaši Partizana dočekaće sutra ekipu Splita u hali "Aleksandar Nikolić", u utakmici 12. kola AdmiralBet ABA lige.

Meč je na programu u subotu, 28. decembra, sa početkom u 19.30 časova i biće poslednji duel "crno-belih" u regionalnom takmičenju u ovoj kalendarskoj godini. Partizan u ovaj susret ulazi nakon pobede nad Krkom u Ljubljani rezultatom 99:92, dok je Split u prethodnom kolu poražen na domaćem terenu od Kluža sa 105:87. U prvom međusobnom susretu ove sezone, beogradski tim je slavio na gostovanju u Dalmaciji rezultatom 86:81. Nakon novog bolnog poraza od Makabija u
